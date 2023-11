Entretiens entre les présidents américain et chinois pour tenter d’apaiser les tensions entre les deux pays

La rencontre, la première du genre entre les dirigeants des deux plus grandes économies mondiales depuis un an, devrait apaiser les tensions entre Washington et Pékin et rétablir des lignes de communication plus solides après une série de différends entre les deux pays.

A l’issue de ces entretiens, le président chinois a indiqué qu’il a convenu avec son homologue américain d’établir un dialogue intergouvernemental sur l’intelligence artificielle, de coopérer dans la lutte contre les stupéfiants, de reprendre le dialogue militaire de haut niveau sur la base du respect et de programmer davantage de vols directs entre les deux pays.

Les deux dirigeants, qui se sont rencontrés en marge du Sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique, ont également souligné l’urgence pour les deux pays de faire face à la crise climatique.

Les entretiens ont permis de parvenir à des accords dans plusieurs domaines clés, notamment la réduction de la production de fentanyl et la reprise des communications militaires, a indiqué un haut responsable américain à l’issue de la rencontre.

Les relations entre Washington et Pékin ont été mises à rude épreuve au cours de cette année, en raison notamment des restrictions américaines sur les exportations de technologies de pointe, du survol d’un ballon chinois du territoire américain et de la visite de l’ancienne présidente de la Chambre des représentants à Taïwan.