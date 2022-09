Entretiens à Abidjan du ministre français de l’Intérieur

Le ministre français a relevé, à cette occasion, l’excellence et la qualité des relations d’amitié entre la France et la Cote d’Ivoire, indique un communiqué de la Présidence ivoirienne.

M. Darmanin a précisé dans ce sens que sa visite a Abidjan et celles de bien d’autres autorités françaises avant lui, visent a consolider chaque jour davantage ces relations.

Parlant, par ailleurs, de la situation des soldats ivoiriens de tenus au Mali, le ministre a réitéré le soutien de la France à la Côte d’Ivoire, soulignant que le gouvernement franc ais demeure activement a l’écoute de tout ce qui se passe en Cote d’Ivoire, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, la sécurité ainsi que la préservation de la paix publique, ajoute la même source.

Lors de sa visite en Côte d’Ivoire, le ministre français s’est aussi rendu à l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT) de Jacqueville, près d’Abidjan.

“La France et la Côte d’Ivoire sont très engagées dans la lutte contre le terrorisme. Nous devons continuer à aider évidemment, pour la stabilité de l’Afrique”, a-t-il dit dans une déclaration à la presse.

Outre la lutte contre le terrorisme, la coopération entre la France et la Côte d’Ivoire sur les questions de sécurité concerne également l’accompagnement de la police et de la gendarmerie, notamment dans la lutte contre la cybercriminalité et les potentielles attaques au drone.

M. Darmanin a évoqué les possibilités d’aide de la France pour les “grands événements sportifs”, rappelant que la Côte d’Ivoire organisera la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en janvier 2024.

Le responsable français a eu également, mardi, des entretiens avec son homologue ivoirien Vagondo Diomandé et le ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara.