Entretien de Bourita avec le conseiller à la sécurité nationale d’Israël, Meir Ben Shabbat

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, s’est entretenu, vendredi au téléphone, avec le conseiller à la Sécurité Nationale d’Israël, M. Meir Ben Shabbat, sur des questions d’intérêt commun.

Lors de cet entretien, qui fait suite à l’appel téléphonique entre le roi Mohammed VI et le Premier ministre d’Israël, Benjamin Netanyahu, les deux responsables ont convenu de mettre en place des groupes de travail qui s’attèleront à la conclusion d’accords de collaboration dans de nombreux domaines, notamment les investissements, l’agriculture, l’eau, l’environnement, le tourisme, la science, l’innovation et l’énergie.

Du fait de la pandémie de la Covid-19, ces groupes de travail se réuniront en ligne. Cependant, une délégation marocaine de haut niveau se rendra en Israël dès que possible, peut être en février, pour finaliser les termes de ces accords.

Une délégation israélienne, menée par M. Ben Shabbat, est également attendue au Maroc durant le mois de février.

Les entretiens entre MM. Bourita et Ben Shabbat ont été l’occasion d’évoquer le grand potentiel de collaboration qui profitera non seulement au Maroc et à Israël, mais aussi à toute la région.