Entre émotions et réflexion, l’actrice Tilda Swinton explique son attachement au Maroc

« La première fois que je suis venue au Maroc, c’était à Tanger avec Jim Jarmusch pour le tournage du film -Only lovers left alive-, puis trois autres fois à Marrakech dans le cadre de ce festival du cinéma », a dit l’actrice écossaise.

« A chaque fois que je déambule dans l’ancienne médina de Marrakech, je suis captivée par l’architecture de ses habitations », a-t-elle ajouté, tout en s’interrogeant sur l’impact qu’un tel séjour pourrait avoir sur un artiste et l’expérience spirituelle que cela susciterait. « Actuellement, je suis en train d’y réfléchir », a enchainé cette artiste aux multiples talents.

Pour sa troisième participation au Festival international du film de Marrakech, l’actrice n’a pas caché son admiration pour ce grand rendez-vous du cinéma, saluant la qualité exceptionnelle des films en lice. « On ne trouve nulle part ailleurs une telle richesse d’échanges », a affirmé Tilda Swinton, se référant notamment aux débats meublant cette section. « J’apprécie le public présent. Il fait dégager des émotions pures et j’adore cette sensation », a-t-elle soutenu.

L’artiste qui s’est imposée comme l’une des plus grands interprètes du cinéma contemporain, tant elle ne cesse de se métamorphoser, jouant tous les âges et tous les genres avec une aisance exceptionnelle, a également évoqué sa relation exceptionnelle avec le cinéaste Derek Jarman auprès de qui elle a débuté sa carrière. De cette collaboration, Tilda a hérité d’un goût prononcé pour la liberté, mais aussi l’exigence d’être la co-créatrice de ses rôles et des films dans lesquels elle choisit de jouer. Une façon d’épouser les univers des autres tout en sculptant sa propre œuvre. Depuis, elle enchaîne autant les films indépendants que les blockbusters où, elle est tout aussi à son aise.

« C’est assez drôle parce que pour moi, tout travail commercial est expérimental et tout le reste c’est du quotidien. J’ai eu la chance d’avoir vécu des aventures dans des univers cinématographiques auxquels je n’aurais jamais pensé pouvoir y accéder », a-t-elle confié.

Au sujet de sa dernière collaboration avec Joanna Hogg dans « Eternal Daughter », sorti en mars 2022 et présenté lors de la 19e édition du Festival international du film de Marrakech, elle a expliqué qu' »il s’agit encore d’un seul portrait. Par conséquent, il y avait une bonne raison pour que les deux personnages du film soient incarnés par la même personne ».

Actrice, scénariste et productrice écossaise, Tilda Swinton a débuté sa carrière d’actrice en 1985 dans Caravaggio de Derek Jarman. Leur collaboration inclut sept autres films, dont The Last of England (1987), Edward II (1991, Meilleure Actrice, Mostra de Venise) ou Wittgenstein (1993). Elle noue des relations avec des réalisateurs comme Jim Jarmusch (Only Lovers Left Alive, 2013 et The Dead Don’t Die, 2019), Luca Guadagnino (Amore, 2009; A Bigger Splash, 2015; Suspiria, 2018), Joanna Hogg (The Souvenir Part 1 et Part 2, 2019 et 2021; The Eternal Daughter, 2022) ou encore Bong Joon-ho (Le Transperceneige, 2013 et Okja, 2017).

Plus récemment, elle a tourné dans Trois mille ans à t’attendre (2022) de George Miller, Asteroid City (2023) de Wes Anderson ou The Killer (2023) de David Fincher, en compétition à la 80ème Mostra de Venise.