En Mauritanie, le compte à rebours pour la Présidentielle du 29 juin est lancé

Conformément à ses attributions, la Conseil Constitutionnel avait dévoilé une liste définitive de 7 candidats qui brigueront l’élection présidentielle dont le premier tour aura lieu le 29 juin prochain, avec un second tour prévu le 13 juillet le cas échéant.

Le Président actuel Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani figure en tête de cette liste, après avoir été désigné par les partis de la Majorité dont le parti au pouvoir Insaf pour briguer un deuxième mandat à la présidence.

Outre le Président Ould Cheikh El Ghazouani, la liste comprend également Mohamed Lemine El Mourtaja El Wavi (candidat indépendant), Hamadi Sidi El Mokhtar Mohamed Abdi (président du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul), Otouma Antoine Souleimane Soumaré ( candidat indépendant), Mamadou Bocar Bâ (président de l’Alliance pour la justice et la démocratie), El-Id Mohameden M’bareck (député), Biram Dah Abeid (militant des droits de l’homme).

En prélude à l’annonce de leurs programmes électoraux et l’entame de tournées dans les régions du pays pour aller à la rencontre des électeurs, les candidats ont présenté au cours des dernières semaines les équipes qui vont superviser leur campagne électorale.

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a précisé qu’un total de 1,93 million d’électeurs sont inscrits sur la liste électorale, marquant une hausse en nombre de 8%, par rapport aux inscrits lors des dernières élections municipales, législatives et régionales.

Dans ce sens, la CENI a exprimé « sa satisfaction » quant à l’interaction positive des candidats à la présidentielle de 2024 avec les efforts de la Commission visant à organiser des élections transparentes, libres et équitables.

Dans un communiqué sur ses préparatifs à la Présidentielle, la Commission prévoit l’acquisition de lecteurs d’empreintes digitales de haute qualité pour couvrir les 4500 bureaux de vote prévus.

La CENI a assuré également que son système informatique garantit la publication immédiate des résultats, dans un souci de transparence et de clarté.

Les autorités du pays avaient annoncé le renouvellement de l’Observatoire national de surveillance des élections composé de 12 membres désignés sur proposition des principales organisations de la société civile mauritanienne.

Et de rappeler qu’il s’agit d’un cadre national indépendant de concertation avec les organisations de la société civile nationale et étrangère dans le domaine de la surveillance des élections, qui a été renouvelé à la demande des organisations de la société civile lors des journées nationales de concertation sur la préparation de l’élection présidentielle et l’amélioration de la gouvernance politique.

En collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération, des Mauritaniens de l’extérieur et la Commission des droits de l’homme, de l’action humanitaire et des relations avec la société civile, l’Observatoire supervise la participation des instances et organisations étrangères et nationales au processus de surveillance du déroulement des élections conformément aux textes en vigueur dans ce domaine.

Pour rappel, la dernière élection présidentielle en Mauritanie ayant eu lieu en 2019 a été remportée par le Président actuel Ould El Ghazouani après avoir obtenu 52% des voix des électeurs.