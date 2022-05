Élections locales : les nationalistes provisoirement en tête en Irlande du Nord

La cheffe du parti, Mary Lou McDonald, a indiqué que le Sinn Féin était sur le point d’assurer le poste de Premier ministre, ce qui constituerait une première pour une formation nationaliste en Irlande du Nord.

Le vote de première préférence du Parti unioniste démocratique (DUP) a chuté, tandis que le parti Alliance semble gagner du terrain par rapport au précédent scrutin.

Quarante-sept des 90 sièges avaient été déclarés à la clôture du scrutin vendredi soir. Jusqu’à présent, le Sinn Fein a 18 députés, le DUP en a 12, l’Alliance en a huit, l’Ulster Unionist Party (UUP) en a quatre, le Social Democratic and Labour Party (SDLP) en a trois et le Traditional Unionist Voice (TUV) en a un. Alors qu’un siège est revenu à un candidat indépendant. Samedi matin, le dépouillement se poursuivra dans trois centres, à savoir le Titanic Exhibition Centre à Belfast, Ulster University à Jordanstown et Meadowbank Sports Arena à Magherafelt. L’Assemblée d’Irlande du Nord légifère sur le logement, l’emploi, l’éducation, la santé, l’agriculture et l’environnement.