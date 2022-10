Élections de mi-mandat aux Etats-Unis: un nouveau sondage donne l’avantage aux républicains

Les républicains semblent tirer profit de la mauvaise santé de l’économie américaine et du fait qu’un nombre croissant d’indépendants et de femmes ont indiqué qu’ils vont voter pour un candidat du G.O.P, malgré l’accent mis par les démocrates sur le droit à l’avortement. Le taux d’approbation de l’action du président Joe Biden semble aussi nuire à son parti, selon ce sondage, qui atteste que l’économie et l’inflation sont devenues les préoccupations dominantes des électeurs américains.

Les résultats de cette enquête représentent une amélioration pour les républicains depuis celle menée en septembre, lorsque les démocrates détenaient un avantage d’un point de pourcentage sur leurs rivaux. Avec une inflation galopante et un marché boursier en baisse constante, la part des électeurs potentiels qui ont déclaré que les préoccupations économiques étaient les problèmes les plus importants auxquels le pays était confronté a bondi depuis juillet, passant de 36 % à 44 %, soit bien plus que tout autre problème.

Les électeurs les plus préoccupés par l’économie ont massivement favorisé les républicains, avec une marge de plus de deux contre un. Le sondage a montré que les républicains avaient réalisé une avance de 10 points de pourcentage parmi les électeurs indépendants. Selon ce sondage, les électeurs indécis favorisent aussi les républicains, ce qui donne au GOP un fort avantage à l’approche de ces élections décisives du 8 novembre.

L’enquête a montré que 45 % des électeurs désapprouvent fortement l’action du président Biden, et 90 % de ces électeurs prévoient de soutenir un candidat républicain. Une forte majorité d’électeurs, 64 %, considèrent que le pays va dans la mauvaise direction, contre seulement 24 % qui jugent qu’il est sur la bonne voie.

Même la part des électeurs démocrates qui pensent que leur pays est dans la bonne direction a chuté de six points de pourcentage depuis septembre. L’enquête a été menée par téléphone auprès de 792 personnes du 9 au 12 octobre, avec une marge d’erreur de plus ou moins 4,1 points de pourcentage.