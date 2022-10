Mondial Auto Paris : le constructeur franco-marocain NAMX dévoile son système de distribution de capsules d’hydrogène

“A l’occasion du Mondial de l’Auto de Paris, le projet technologique afro-européen NAMX dévoile les CapXtores, son réseau de proximité de distributeurs automatiques de capsules d’hydrogène”, indique le constructeur automobile dans un communiqué.

Ces structures aux ”proportions élégantes et au coût limité s’inséreront harmonieusement dans l’espace public et permettront aux utilisateurs d’échanger des capsules vides contre des capsules pleines, au gré de leurs besoins et de leurs déplacements : la CapXperience”, relève la même source.

Accessible via une application mobile de réservation, le réseau de CapXtores permettra non seulement aux utilisateurs des véhicules NAMX de “faire le plein” facilement dans de très nombreux lieux, mais il encouragera aussi le développement d’autres applications des capsules, pour la maison comme dans la mobilité, ajoute le constructeur.

NAMX a annoncé également le lancement des préventes du HUV, son SUV premium à hydrogène, accélérant ainsi ”la démocratisation de la mobilité propre, à l’heure où la question revêt une importance cruciale, à la croisée des grands enjeux géostratégiques et environnementaux”.

“Nous sommes très fiers de lancer les préventes du HUV, à l’occasion du Mondial de l’Auto de Paris, l’un des plus grands événements automobiles au monde. C’est un réel tournant dans l’histoire du développement de NAMX, qui répond à l’engouement suscité par notre vision et par le dévoilement du HUV en mai dernier”, a indiqué Faouzi Annajah, co-fondateur marocain de NamX, cité dans le communiqué.

“En lançant les préventes, nous posons les bases d’une communauté solide de clients et de fans avec qui nous partageons les mêmes valeurs : le goût de la liberté, l’amour de la conduite, le souci de l’environnement”, a-t-il ajouté.

Fruit d’une collaboration ”inscrite dans l’ADN avant-gardiste du designer italien, Pininfarina, le HUV est un SUV à hydrogène aux lignes pures et musclées. Confirmant son engagement dans la conception des voitures vertes de demain, Pininfarina a développé avec NAMX une nouvelle approche créative en concevant le HUV”.

“C’est ainsi qu’un nouveau langage et une nouvelle identité ont été créés pour NAMX, non pour célébrer une nouvelle marque, mais pour donner une portée radicalement nouvelle à une vision inédite de l’hydrogène. D’un point de vue stylistique, le HUV se situe délibérément à distance de l’approche actuelle du ‘green design’ de notre époque”, note le communiqué.

Le HUV combine un réservoir principal et un jeu de six capsules d’hydrogène pour une autonomie totale qui atteint 800 kilomètres. Avec une vitesse de pointe de 250km/h dans sa version GTH 4×4 et une accélération de 0 à 100km/h en 4,5 secondes, le HUV est un véhicule à très hautes performances.

Le prototype du HUV, visible exceptionnellement à l’occasion du Mondial de l’Auto de Paris, sera disponible en édition limitée “Historic Edition” de 2022 exemplaires numérotés, réservables sur place au Mondial de l’Auto ou bien en ligne à l’adresse namx-hydrogen.com.

Fondé par Faouzi Annajah et Thomas de Lussac, NAMX est un projet technologique afro-européen qui vise, au moyen de l’hydrogène vert, à concilier à grande échelle la mobilité humaine et la préservation de l’environnement.

Grâce à un système propriétaire de capsules amovibles à hydrogène, NAMX entend ”rendre possible, sur abonnement, une expérience de la mobilité propre affranchie des contraintes traditionnellement attachées aux déplacements décarbonés”.

Destinées à satisfaire demain de multiples usages, conçues pour une distribution décentralisée, les capsules alimenteront dans un premier temps le HUV, le véhicule SUV à hydrogène développé par NAMX, dont les premières livraisons sont prévues au Q4 2025.