Elections au Brésil : Bolsonaro critique à nouveau le système électoral

“Malgré l’accompagnement des forces armées”, qui participent au processus électoral, “nous n’avons pas pu éliminer la possibilité de fraude”, a déclaré Bolsonaro lors d’une émission en direct sur ses réseaux sociaux, trois jours avant les élections présidentielles de dimanche.

Le président, qui brigue un nouveau mandat et qui arrive deuxième dans les sondages sur les intentions de vote, derrière l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, a annoncé avoir rencontré la mission d’observation de la Organisation des États américains (OEA).

Lors de sa rencontre avec l’ancien ministre paraguayen des Affaires étrangères, Rubén Ramírez Lezcano, chef de la mission, Bolsonaro a présenté sa version sur le système de vote actuel et a averti que “les urnes ne peuvent pas être auditées” car les techniciens et observateurs “ne peuvent rien faire en cas de plainte contre une fraude”.

Cet accompagnement par des missions d’observateurs internationaux et de techniciens des Forces armées, agréés par la Justice électorale, “a considérablement réduit les possibilités de fraude, mais ne les a pas ramenées à zéro”, a insisté Bolsonaro.

Mercredi également, le Parti libéral (PL), formation de Bolsonaro, a transmis au Tribunal électoral un rapport préparé par l’équipe technique qu’il a engagée pour analyser le système de vote et a mis en cause le fait que “seul un groupe restreint de responsables et de collaborateurs” de la Justice électorale “contrôle tout le code source des urnes électroniques”.

Le rapport dénonce le supposé “retard” en matière de “mise en œuvre des mesures de sécurité minimales”, qui “génère une vulnérabilité pertinente” face aux “invasions internes ou externes” du système électoral. Le parti a également souligné “l’impératif d’accroître la confiance des électeurs”.

Les autorités électorales ont annoncé avoir ouvert une enquête sur un document “mensonger” attribué par les médias au PL, qui dénonce des failles dans le système de vote.

Selon des extraits publiés par le quotidien O Globo, le document présenté comme un “rapport d’audit” dénonce plusieurs failles dans le système de vote électronique, qui peuvent “résulter d’une invasion interne ou externe des systèmes électoraux, avec un grand impact sur les résultats”.