Élection de Mustapha Aourach nouveau président de la FRMBB

M. Mustapha Aourach a été élu président de la Fédération royale marocaine de basketball (FRMBB) lors de l’assemblée générale ordinaire élective tenue dimanche au palais des sports du Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

M. Aourach, président de la FRMBB à deux reprises, a été élu par 173 voix contre une seule voix pour son concurrent Nourredine El Iraki et un vote annulé. Dans une déclaration à la presse, M. Aourach a indiqué que son élection va permettre de reprendre le projet qu’il a mis en place en 2014 qui met l’accent sur l’indépendance des ligues régionales et la formation, ajoutant que l’instance fédérale va œuvrer à mettre en place une ligue professionnelle et une commission d’arbitrage.

Il a souligné que ses priorités consistent au lancement d’un championnat national de basketball et la mise sur pied d’une équipe nationale compétitive pour les prochaines échéances, notant que son ambition est de servir le basketball et le sport national.

M. Aourach a appelé les composantes du basketball national à s’unir pour travailler main dans la main pour servir les intérêts de ce sport populaire. La Fédération royale marocaine de Basketball a été dirigée depuis le 24 avril 2019 par une commission provisoire.