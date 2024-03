Élargissement de l’UE : les 27 ouvrent la porte à des négociations avec la Bosnie-Herzégovine

« En s’appuyant sur la recommandation de la Commission européenne du 12 mars 2024, le Conseil européen décide d’ouvrir des négociations d’adhésion avec la Bosnie-Herzégovine », indique une déclaration commune adoptée par les dirigeants.

A cet effet, la déclaration invite « la Commission à préparer le cadre de négociations en vue de son adoption par le Conseil (de l’UE) quand toutes les mesures adéquates énoncées dans la recommandation de la Commission du 12 octobre 2022 auront été prises ».

« Félicitations! Votre place est dans notre famille européenne. La décision d’aujourd’hui est une étape clé dans votre chemin vers l’UE. Maintenant le travail difficile doit continuer », a écrit, à cette occasion, le président du Conseil européen, Charles Michel, sur le réseau X.

Les discussions ne pourront débuter qu’après l’aval de tous les gouvernements des Etats membres à ce cadre de négociations. Sarajevo est aussi tenue de réaliser préalablement un certain nombre de réformes.

La Bosnie-Herzégovine, pays de 3,5 millions d’habitants, a obtenu le statut de candidat en 2022 après l’avis favorable de la Commission, qui avait identifié 14 « priorités essentielles » pour des réformes.

Celles-ci consistent notamment à améliorer le fonctionnement des institutions centrales, renforcer l’Etat de droit et les droits fondamentaux et lutter contre la corruption et la criminalité organisée.

L’ouverture de négociations est une étape dans un processus qui prend généralement de longues années avant une adhésion. De telles négociations d’adhésion ont aussi été ouvertes avec la Serbie, le Monténégro, l’Albanie et la Macédoine du Nord.