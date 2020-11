Egypte: polémique après les photos d’une star avec des célébrités israéliennes

La publication de photos du rappeur et acteur égyptien Mohamed Ramadan en compagnie de célébrités israéliennes a suscité une vive polémique en Egypte, certains l’accusant de trahir la cause palestinienne et d’encourager la normalisation des relations avec l’Etat hébreu.

Deux clichés non datés, publiés samedi soir sur les réseaux sociaux en arabe du gouvernement israélien, montrent M. Ramadan à Dubaï aux côtés du chanteur Omer Adam et du footballeur Dia Saba, tous deux de nationalité israélienne.

L’Egyptien de 32 ans doit sa renommée dans le monde arabe à la musique –notamment en collaboration avec le Marocain Saad Lamjarred et le Congolais Gims– ainsi qu’à ses rôles en tête d’affiche de gros succès à la télévision et au cinéma égyptiens.

“L’art nous rassemble toujours”, souligne la légende d’une des photos, sur laquelle figurent MM. Ramadan et Adam avec l’influenceur émirati Hamad al-Mazroui. Ces quelques mots sont suivis des drapeaux des trois pays.

Sur le second cliché, le chanteur pose avec le footballeur israélien.

L’Egyptien est désormais accusé par de nombreux internautes de participer à une opération de communication des Emirats arabes unis et de l’Etat hébreu, qui ont signé en septembre un accord de normalisation de leurs relations.

Le chanteur s’est défendu sur son compte Facebook: “Je ne peux pas demander à chacun son identité, sa nationalité”, a-t-il indiqué, accusant certains d’essayer “pour la millième fois d’arrêter (son) “succès”, sans vraiment se soucier de “la cause palestinienne”.

Un appel au boycott a fait de “#Mohamed_Ramadan” l’un des mots-dièse les plus utilisés sur Twitter Egypte depuis samedi.

“Rien d’autre que l’art ne vous réunit, en effet (…) Ni la religion, ni l’arabité, ni l’humanité, ni la terre, ni l’histoire ne pourraient jamais nous rassembler”, fulmine une utilisatrice sur Facebook.

“N’oubliez pas de l’inviter à chanter des chansons nationalistes le 6 octobre #boycott_Mohamed_Ramadan”, tweete quelqu’un faisant allusion à la commémoration du début de la guerre de Kippour (1973) entre l’Egypte et Israël.

Quelques rares messages de soutien également. “Voilà la paix que nous recherchons, que Dieu t’éclaire Mohamed Ramadan”, relève un internaute.

Face la polémique, le directeur du syndicat des comédiens Achraf Zaki veut convoquer prochainement l’artiste qui a insisté sur le fait que les photos avaient été prises “dans un pays arabe”.

Trois pays arabes –les Emirats, Bahreïn et le Soudan– ont normalisé depuis l’été leurs relations avec Israël. L’Egypte a été le premier pays arabe à le faire, en 1979.