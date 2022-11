Du sang créé en laboratoire transfusé à des volontaires, une première mondiale

“Nous espérons que nos globules rouges cultivés en laboratoire vivront plus longtemps que ceux des donneurs de sang. Si notre essai, le premier du genre au monde, est un succès, cela signifiera que les patients qui ont besoin de transfusions de sang régulières en auront besoin moins souvent dans le futur, transformant ainsi leur traitement”, explique le principal investigateur de l’essai Restore, le Professeur Cedric Ghevaert, de l’université de Cambridge.

Il a ajouté que les globules rouges cultivés en laboratoire ont été prélevés du sang fourni par des donneurs volontaires et que tous les globules rouges obtenus sont frais, contrairement à ceux présents dans une poche de sang qui peuvent être plus ou moins vieux (un globule rouge vit environ 120 jours). Les deux volontaires ont reçu une mini-transfusion de 5 à 10 millilitres de ces globules rouges. Pour l’instant, ils sont en bonne santé et ne montrent pas de signes inquiétants. À terme, une dizaine de volontaires recevront deux mini-transfusions identiques espacées de quatre mois pour estimer la durée de vie des globules rouges de synthèse, expliquent les scientifiques.