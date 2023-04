Droits de l’Homme : 4è étape des concertations régionales avec les enfants, le 28 avril à Marrakech

Cette nouvelle étape s’insère dans le cadre des concertations régionales avec les enfants, dont le coup d’envoi a été donné le 03 février dernier depuis Guelmim, par le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) sous le signe : “C’est moi qui décide de mon sort”, selon un communiqué de la CRDH Marrakech- Safi.

Et la même source de poursuivre que cette nouvelle rencontre régionale qui devra rassembler quelque 35 enfants (filles et garçons), âgés entre 12 et 17 ans en provenance des différentes provinces relevant de la région Marrakech- Safi, se propose de recueillir et de collecter les avis des enfants, et de prendre connaissance de leurs attentes en ce qui concerne la protection et la promotion de leurs droits.

Ces consultations régionales se fixe aussi pour mission d’offrir aux enfants l’opportunité de faire connaitre leur degré d’accès aux différents droits, conformément aux dispositions de la convention sur les droits de l’enfant et ce, à travers trois axes majeurs à savoir : Les politiques publiques (Santé, enseignement, justice), la protection (services, instances de protection, doléance), et l’accès à l’information et la participation, ajoute-t-on de même source.

La rencontre de Marrakech vise, de même, l’activation et l’institutionnalisation du “principe de participation” qui constitue l’un des principes fondamentaux de “la convention des droits de l’enfant” et ce, dans la perspective d’établir un rapport y afférent visant la mise en application des dispositions de ladite convention, conformément aux critères reconnus mondialement de la participation des enfants, explique le communiqué, faisant savoir que ce Rapport sera soumis à la Commission des Nations Unies des Droits de l’Enfant, parallèlement avec le Rapport National.

Lors de cette concertation régionale, l’intérêt portera, en outre, sur la garantie de la participation des enfants, toutes catégories confondues, garçons et filles issus aussi bien des zones urbaines que du monde rural, outre la participation des enfants en situation de handicap ou encore en situation difficile et précaire, ainsi que des enfants étrangers.

Et la CRDH de Marrakech- Safi de conclure que cette rencontre de concertation sera précédée de l’organisation, jeudi 27 avril, d’un atelier interactif avec les acteurs institutionnels et civils au siège de ladite Commission Régionale, avec comme objectif de sensibiliser sur l’importance de la participation et de la présentation des moyens d’action à mettre en oeuvre lors de ces concertations régionales.