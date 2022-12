Développement durable : Sekkouri plaide pour des stratégies audacieuses

S’exprimant à l’ouverture des travaux de la première édition du Campus International d’Excellence, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, M. Sekkouri a souligné le rôle des universités et des académiciens dans le soutien des efforts gouvernementaux, en mettant à la disposition des décideurs des propositions et des solutions aux défis posés.

Dans ce sillage, il a noté que le nouveau modèle de développement a été élaboré selon une approche participative impliquant toutes les composantes de la société, ainsi que les secteurs public et privé, mettant l’accent sur le rôle des organisations non gouvernementales en tant que partie intégrante du débat et de concertation autour des politiques de développement répondant aux aspirations de la société.

Le responsable gouvernemental a également relevé que son département s’emploie à accompagner une nouvelle génération d’entrepreneurs issus des universités, en vue d’instaurer un climat des affaires attractif qui répond aux besoins du marché marocain, renforce la compétitivité du produit national dans les marchés étrangers et réalise les aspirations du secteur privé.

A cet égard, M. Sekkouri a mis en exergue le rôle de cette rencontre, qui rassemble d’éminents scientifiques et experts internationaux, afin d’apporter des réponses adaptées aux problématiques entravant le développement durable.

A noter que la première édition de Campus International d’Excellence qui se poursuit jusqu’à 9 décembre s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre le Campus International d’Excellence, l’Université Ouverte de Dakhla-Maroc et plusieurs institutions prestigieuses du monde académique.

Le Campus International d’Excellence est une initiative mondiale de visionnaires qui entendent développer un plaidoyer pour le progrès humain par la valorisation de la connaissance, du savoir, de la science et de l’éducation, en symbiose avec les actions du monde de l’entreprise, des collectivités territoriales et des acteurs de la société civile mondiale.

Il a comme objectif de rassembler deux générations de sommités mondiales et de jeunes leaders exceptionnels capables de contribuer à la construction d’un monde nouveau par le biais de l’éducation, l’engagement civique et la collaboration avec le monde de l’entreprise, tout en inspirant ces jeunes leaders à servir leurs communautés en tant qu’acteurs du changement.

Cet événement connait la participation de 10 lauréats du prix Nobel, cinq Chefs d’Etats, de diplomates de haut rang et 25 éminents académiciens venant des cinq continents.