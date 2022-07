Développement des investissements américains au Maroc: Jazouli s’entretient avec une délégation du DFC

Le développement des investissements américains au Maroc a été au centre d’entretiens, mardi à Marrakech, entre le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, M. Mohcine Jazouli, et une délégation de l’US International Development Financial Corporation (DFC), présidée par Andrew Hescovitz, le Chief Dévelopment Officer.

La rencontre a été l’occasion de discuter de l’état d’avancement des actions incluses dans le mémorandum d’entente signé en 2020 entre DFC et le Royaume du Maroc, dans l’objectif de promouvoir les investissements au Maroc, tout en veillant à renforcer les initiatives en faveur des pays du continent africain, indique le ministère dans un communiqué. Les deux parties ont également étudié différentes pistes et opportunités de collaboration qui permettront de booster les investissements américains sur le territoire marocain, précise la même source. Au terme de cette rencontre, les partenaires ont identifié des perspectives prometteuses, notamment en matière d’accompagnement technique et financier des projets d’investissement privés au Maroc et en Afrique. Créée en 2020, DFC est une nouvelle institution américaine chargée du financement du développement dans le monde. L’agence consolide les actions auparavant menées par l’USAID et Overseas Private Investment Corporation (Opic) avec un plafond d’engagements doublé à 60 milliards de dollars. Elle est dédiée au financement du secteur privé et a pour ambition de faire de l’Amérique un leader plus compétitif sur la scène du développement mondial. Par ailleurs, la banque américaine de développement souhaite renforcer sa présence en Afrique en diversifiant ses engagements vers des secteurs prioritaires de la région.