Deux Marocains parmi les lauréats des prix culturels de “l’Institut international de Palestine”

Selon un communiqué de l’Institut, les “prix culturels de la Palestine” comprennent six catégories, à savoir le “Prix Naji al-Ali pour la caricature,” remporté par le Marocain Ghamer Ali, le “Prix Edward Said de la critique orientaliste”, attribué au chercheur marocain, le Dr Mohamed El Jarti, le “Prix de poésie – Moein Bseisu”, décerné à Maryam Qosh de la bande de Gaza (Palestine) et le “Prix Ghassan Kanafani pour la littérature” octroyé à Douaâ Ibrahim (Egypte).

Il s’agit également du “Prix Jamal Badran pour l’art plastique” décroché par Gandhi Al-Jibawi de Jordanie, et le “Prix Walid El Khatib de la photographie”, réparti en deux compétitions, la première porte le nom de “Thé” dont le prix est revenu à Ahmed Abdel Amir Lazem d’Irak, et la seconde intitulée “Les années 60” remportée par Hind Ahmed Wahdan d’Égypte.

Le membre du Conseil d’administration, président exécutif de “l’Institut international de Palestine”, Assaad Abderrahman, a déclaré que “ces prix viennent préserver la présence arabe et internationale de la Palestine, en célébrant plusieurs créateurs palestiniens.”

Les prix visent également à inciter les jeunes de la nation arabe, aussi bien dans le monde arabe qu’à l’étranger, à la créativité à l’instar des créateurs célébrés, a-t-il ajouté.

Selon lui, ces prix s’assignent comme objectifs de “souligner et maintenir ce que les grands créateurs palestiniens ont exprimé dans leurs travaux créatifs, notamment la préservation des droits nationaux palestiniens et le nationalisme arabe, des droits inaliénables”.

“L’Institut international de Palestine” a été fondé par un groupe d’intellectuels pour être la première institution à se spécialiser dans la collecte de la connaissance scientifique sur les communautés d’origine palestinienne et arabe résidant dans les pays de la diaspora, ainsi que dans certains pays arabes.