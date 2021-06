Des ressortissants britanniques résidant dans l’UE se voient refuser l’accès au travail (ministre de l’Intérieur)

Dans une déclaration au quotidien britannique The Daily Telegraph, Mme Patel a souligné que “l’approche du Royaume-Uni était très généreuse”, notant que le dispositif d’enregistrement pour les citoyens européens (Settlement scheme) est ouvert depuis plus de deux ans au Royaume Uni, alors que de nombreux pays de l’UE n’ont ouvert leurs dispositifs aux Britanniques que pendant 12 mois, voire moins pour certains.

La ministre a ainsi souligné que certains ressortissants britanniques résidant à l’Union européenne “ont été confrontés à des perturbations lors de leur embarquement ou entrée dans l’UE, alors qu’il y a eu un certain nombre de cas signalés de Britanniques à qui on a demandé des documents de séjour qu’ils n’ont pas besoin de détenir, alors que certains ont été empêchés d’accéder aux prestations et aux services sociaux et d’autres ont eu des problèmes accéder au travail”.

Elle a par ailleurs appelé l’UE à “respecter ses obligations en matière de droits des citoyens, tout comme le Royaume-Uni l’a fait pour les citoyens de l’UE au Royaume-Uni.”

Quelque 5,6 millions de citoyens de l’UE ont demandé un droit de séjour au Royaume-Uni, alors qu’environ 95% d’entre eux ont obtenu le droit d’y rester depuis le lancement du Settlement scheme.

Ce dispositif permet aux Européens qui vivaient au Royaume Uni avant le 31 décembre 2020 de s’enregistrer pour conserver les mêmes droits leur permettant de vivre, travailler et accéder à la sécurité sociale, après le Brexit.

Le Royaume Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020 après trois années d’âpres négociations entre Londres et Bruxelles pour convenir à un accord qui définit leur relations post-Brexit.

Alors que le Royaume Uni célèbre aujourd’hui son cinquième anniversaire depuis le vote historique des Britanniques en faveur d’une sortie de l’UE, le 23 juin 2016, les deux parties peinent toujours à s’entendre sur plusieurs modalités d’échanges bilatéraux.