Des parlementaires belges plaident pour le renforcement des liens économiques et sociaux entre le Maroc et la Belgique

“C’est important pour nous en tant que Belges et Bruxellois de venir ici pour voir quels liens nous pouvons renforcer et quels ponts nous pouvons construire sur les plans économique, social et environnemental entre deux pays qui ont une longue histoire d’amitié”, a déclaré à la presse le parlementaire David Leisterh, à l’issue d’un entretien des membres de la délégation belge avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Évoquant le dossier du Sahara marocain, M. Leisterh qui préside cette délégation parlementaire belge a souligné l’importance et la centralité de cette question pour le Maroc, mettant l’accent sur l’impératif de s’inscrire définitivement dans une “démarche de solution”.

Il a, dans ce sens, fait savoir que la délégation parlementaire se rendra, au cours de son séjour dans le Royaume, dans les provinces du sud.