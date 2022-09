Biden appelle à résister à “l’extrémisme” qui menace la démocratie américaine

“Alors que je me tiens ici ce soir, l’égalité et la démocratie sont attaquées”, a indiqué le locataire de la Maison Blanche qui a condamné ce qu’il a appelé les “républicains MAGA” en référence à l’un des slogans de Trump “Make America Great Again” (rendre à l’Amérique sa grandeur), et cité l’assaut du 6 janvier contre le Capitole.

Le discours intervient à la veille de la traditionnelle fête du Travail aux Etats-Unis et du début de la campagne pour l’élection de mi-mandat de novembre prochain.

“Trop de ce qui se passe dans notre pays aujourd’hui n’est pas normal. Donald Trump et les républicains MAGA représentent un extrémisme qui menace les fondements mêmes de notre République», a déclaré le démocrate.

M. Biden a cherché à établir une distinction entre les républicains alliés à M. Trump et les autres membres du GOP, avant d’exhorter les partisans de tous les partis à “s’unir derrière le seul objectif de défendre notre démocratie quelle que soit votre idéologie”.

Réagissant à ce discours, le porte-parole de Trump, Taylor Budowich, a déclaré sur Twitter: “Après avoir fait campagne pour un” retour à la normale “, Biden a montré ce soir que tout ce que cela signifiait, c’était la division et le sort qui a laissé chaque Américain dans une situation pire qu’avant”.

Abondant dans le même sens, le Comité national républicain a déclaré dans un communiqué que M. Biden était “le diviseur en chef et incarne l’état actuel du Parti démocrate: un état de division, de dégoût et d’hostilité envers la moitié du pays”.

Les démocrates détiennent des majorités étroites à la fois à la Chambre et au Sénat, et M. Biden cherche à transformer les élections en un choix pour les électeurs entre son parti et celui des républicains, qui ont critiqué son leadership et ont déclaré que les démocrates essayaient de détourner l’attention des questions centrales de l’inflation et des troubles économiques.

Le discours de Philadelphie est l’une des trois escales que M. Biden effectue en Pennsylvanie, l’un des principaux États du champ de bataille électoral avec des courses étroitement surveillées pour le gouverneur et le Sénat, au cours d’une semaine. M. Trump doit tenir un rassemblement samedi dans ce même État pour les candidats de son parti.

Signe de la polarisation de la société américaine, un sondage de l’Université Quinnipiac publié cette semaine a révélé des parts identiques de républicains et de démocrates – 69% chacun – qui pensent que “la démocratie est en danger d’effondrement”, mais probablement pour des raisons très différentes.

D’autres sondages ont montré une baisse de la confiance des républicains dans le système électoral, beaucoup faisant écho aux affirmations de M. Trump selon lesquelles les élections de 2020 ont été volées.