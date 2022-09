Un sommet USA-pays insulaires du Pacifique les 28-29 septembre à Washington

“Le président Biden accueillera le tout premier sommet États-Unis-pays insulaires du Pacifique,” souligne la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, dans un communiqué.

Le Sommet va démontrer le partenariat “profond et durable” entre les États-Unis et les pays insulaires du Pacifique, qui repose sur une histoire et des valeurs communes, poursuit la même source.

“Le sommet reflétera notre coopération élargie et approfondie sur des questions clés telles que le changement climatique, la réponse à la pandémie, la reprise économique, la sécurité maritime, la protection de l’environnement et la promotion d’une région Indo-Pacifique libre et ouverte,” affirme la Maison Blanche.