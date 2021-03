Des manifestations en France pour réclamer l’égalité des femmes salariale et sociale

À l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et alors que les femmes sont souvent les “premières de corvée” face à la crise sanitaire, de nouvelles manifestations sont organisées lundi en France, après celles du week-end, à l’appel des syndicats et des associations féministes qui revendiquent une égalité salariale et sociale pour les femmes.