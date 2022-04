Des enfants atteints d’hépatite d’origine inconnue dans cinq pays d’Europe

Selon l’ECDC, neuf cas suspects ont également été identifiés chez des enfants de 1 à 6 ans dans l’Alabama aux Etats-Unis.

“Les investigations se poursuivent dans tous les pays rapportant des cas. Actuellement, la cause exacte de l’hépatite reste inconnue”, écrit l’ECDC, mais les enquêteurs britanniques “considèrent qu’une cause infectieuse est la plus probable du fait des caractéristiques cliniques et épidémiologiques des cas”. Aucun décès n’a été recensé mais certains cas britanniques ont nécessité une transplantation du foie.

“Les investigations en laboratoire des cas ont exclu des hépatites virales de type A, B, C, D et E dans tous les cas”, explique l’ECDC, ajoutant que “certains des cas signalaient des symptômes gastro-intestinaux, y compris des douleurs abdominales, de la diarrhée et des vomissements dans les semaines précédentes”.

Vendredi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait dit s’attendre à de nouveaux signalements dans les prochains jours et avait déjà fait état de “moins de cinq” cas en Irlande et de trois en Espagne.