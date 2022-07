Des écologistes perturbent le trafic sur la route la plus fréquentée du Royaume-Uni

Les manifestants de Just Stop Oil, qui milite pour la fin de l’exploitation des énergies fossiles, ont entrepris cette action suite aux températures extrêmes qu’a connu le pays et à ce qu’ils décrivent comme les “préparations inadéquates” du gouvernement au changement climatique. Dans une déclaration publiée sur la page Twitter du groupe, l’organisation a indiqué que la M25 était un “site de résistance civile contre le gouvernement britannique” et a demandé “que personne ne voyage sur cette autoroute de mercredi à vendredi”.

Mardi, pour la première fois au Royaume-Uni, le mercure a dépassé les 40 degrés dans le pays, avec notamment 40,2°C à l’aéroport d’Heathrow, dans l’ouest de Londres, puis 40,3°C à Coningsby, un village du nord-est de l’Angleterre.

“On vient juste d’avoir des températures de 40 degrés, ce qu’on prévoit depuis des décennies. Peut-être que ça arrive un peu plus vite, mais ça montre juste à quel point le gouvernement n’est pas préparé au changement climatique et c’est évident qu’on ne peut pas continuer comme ça”, a affirmé un porte-parole du groupe.

La multiplication des vagues de chaleur est une conséquence directe de la crise climatique selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence.