Démission du premier ministre japonais, Shinzo Abe, pour raisons de santé

Sa colite ulcéreuse, une maladie inflammatoire chronique des intestins dont il souffre depuis l’adolescence, risque de s’aggraver, a-t-il déclaré à l’agence Jiji Press. Le chef du gouvernement japonais, qui a dépassé le 24 août en matière de longévité au pouvoir son grand-oncle, Eisaku Sato (premier ministre de 1964 à 1972), a confirmé ainsi les rumeurs qui s’intensifiaient depuis ses deux passages à l’hôpital, les 17 et 24 août.

Outre ses problèmes de santé et la chute de sa cote de popularité, le branle-bas de combat dans les coulisses de son mouvement, le Parti libéral-démocrate (PLD), de ces derniers jours tendait à indiquer que M. Abe perdait pied et que la course à sa succession était bel et bien lancée.