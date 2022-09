Découverte en Israël d’une grotte funéraire datant du règne de Ramsès II

Considéré comme l’un des plus grands pharaons d’Égypte, Ramsès II avait régné entre 1279 et 1213 av. J.C, soit pendant la moitié de la XIXe dynastie. Il contrôlait Canaan, une région qui englobe les terres d’Israël, de la Palestine, du Liban et d’une partie de la Jordanie et de la Syrie.

En plus de contenir plusieurs squelettes, dont l’un d’entre eux est encore intact, la grotte abrite de nombreux artefacts divers vieux de 3.300 ans : poteries, calices, lampes, flèches, pointes de fer, lances…, autant d’objets censés accompagner les défunts dans l’au-delà, et qui révèlent les pratiques de l’époque, a expliqué Eli Yannai, expert de l’âge du bronze au sein de l’Autorité israélienne des antiquités.

“La grotte peut fournir une image complète des coutumes funéraires de l’âge du bronze tardif”, a déclaré Certains objets viennent de différents pays, comprenant notamment Chypre ou le Liban, et témoignent d’une forte activité commerciale tout le long de la côte”, a-t-il dit dans un communiqué.

Selon lui, le fait que ces personnes aient été enterrées avec des armes, y compris des flèches entières, montre que ces personnes auraient pu être des guerriers, peut-être qu’ils étaient des gardes sur des navires — ce qui peut avoir été la raison pour laquelle ils ont pu obtenir des navires de partout dans la région”.