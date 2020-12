Décollage du premier vol commercial Tel-Aviv/Rabat

Le premier vol commercial direct entre Tel-Aviv/Rabat a décollé de l’aéroport Ben Gourion dans la matinée de ce mardi 22 décembre, avec son bord plusieurs personnalités dont Jared Kushner et Meir Ben Shabbat.

Les délégations américaine et israélienne ont pris place à bord de ce premier vol.

“J’étais ici il y a quelques mois pour le premier vol vers les Emirats arabes unis après cette percée historique en faveur de la paix. Depuis, des vols commerciaux font la navette plusieurs fois par jour entre les deux pays (…), mon espoir est que ce vol aujourd’hui au Maroc créé la même dynamique”, a déclaré M. Kushner sur le tarmac de l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv.

“Au cours des 75 dernières années, les Juifs et les Musulmans ont été séparés, ce qui n’est pas naturel car ils ont vécu ensemble pendant des siècles dans cette région (…) et ce que nous observons aujourd’hui est un retour à cette norme”, a ajouté le gendre du président américain et architecte du plan Trump pour le Moyen-Orient.

Meir Ben Shabbat, conseiller spécial à la sécurité de Benyamin Netanyahu, a salué pour sa part un “moment historique” et remercié le Maroc et ses efforts pour la paix.

L’avion de la compagnie El Al été décoré d’une khmissa, ainsi que d’une inscription en arabe, hébreu et anglais portant un message de paix et orné de drapeaux marocain, israélien et américain.

Le vol LY555 doit atterrir à Rabat vers vers 15 heures.

Avant la pandémie de nouveau coronavirus, le Maroc accueillait chaque année entre 50.000 et 70.000 touristes juifs, pour la plupart en provenance indirecte d’Israël.

“50.000 Israéliens viennent tout juste de se rendre à Dubaï et ce qui se passe là-bas est une révolution parce que les Emiratis les ont accueillis chaleureusement (…) et la même chose va se produire maintenant à Rabat et Casablanca”, avait déclaré lundi soir M. Netanyahu.