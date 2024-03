Décès de l’acteur américain Louis Gossett Jr. à 87 ans

Gossett Jr. a remporté un Oscar pour sa performance dans « An Officer and a Gentleman » et un Emmy pour son rôle dans la mini-série « Roots ».

L’acteur est devenu en 1983 le premier comédien noir à remporter un Oscar pour un second rôle pour son interprétation d’un sergent instructeur dans « An Officer and a Gentleman ».

Le défunt « prenait son travail très au sérieux », a souligné l’acteur Richard Gere dans une déclaration à CNN.

Gossett a aussi joué dans d’autres films, notamment « Diggstown », « The Deep » et « Enemy Mine » et « Iron Eagle ».

Né à Brooklyn, New York, Gossett s’est fait connaître pour son rôle dans « A Raisin in the Sun », aux côtés de Sidney Poitier, qui a lancé sa carrière à Hollywood.

Gossett a contribué également à la création de la Fondation Eracism dans les années 1990, une organisation engagée à mettre fin au racisme.