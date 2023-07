Décès de la chanteuse irlandaise Sinéad O’Connor à l’âge de 56 ans

La chanteuse et irlandaise Sinéad O’Connor est décédée à l’âge de 56 ans, a annoncé mercredi sa famille dans un bref communiqué. “C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimée Sinéad”, a écrit la famille.

“Sa famille et ses amis sont dévastés et ont demandé à ce que l’on respecte leur intimité en ce moment très difficile”.

Elle était surtout connue pour son single Nothing Compares 2 U, sorti en 1990, qui s’est classé numéro un dans le monde entier.

Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar lui a rendu hommage en déclarant que sa musique “était appréciée dans le monde entier et que son talent était inégalé et incomparable”. La chanteuse, qui n’hésitait pas à exprimer ses opinions sociales et politiques, a sorti 10 albums studio en tout. Son premier album, The Lion and the Cobra, est sorti en 1987 et est entré dans le top 40 au Royaume-Uni et aux États-Unis. L’album suivant, I Do Not Want What I Haven’t Got, qui comprenait Nothing Compares 2 U, a été numéro un.