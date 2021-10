Décès à 116 ans de Francisca Celsa dos Santos, la personne la plus âgée du Brésil

Elle a succombé à une pneumonie à Fortaleza, dans l’Etat du Ceara, à 16 jours de son 117e anniversaire, a dit une de ses petites-filles, Fernanda Aliny Barroso Celsa, aux médias G1 et Folha de Sao Paulo.

“Elle était synonyme d’amour, de volonté de vivre, de tout ce qu’on peut imaginer de bien, le lien entre petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants. Même si elle ne pouvait pas bouger et qu’elle était alitée depuis quelques années, il y a maintenant un vide dans chaque recoin de la maison”, a-t-elle déclaré.

Francisca Celsa dos Santos est née le 21 octobre 1904 à Cascavel, dans le Ceara, selon le Gerontology Research Group (GRG), une organisation fondée en 1990 qui suit les personnes de plus de 110 ans, et reconnue comme source d’information par le Guinness des records.

La Brésilienne était la troisième personne la plus âgée au monde, derrière la Japonaise Kane Tanaka (118 ans et 281 jours) et la Française Lucile Randon (117 ans et 241 jours), selon le GRG.

La dame, qui aura connu deux pandémies avec celle de la grande grippe (appelée aussi grippe espagnole) entre 1918 et 1919 et celle du Covid-19, a été enterrée mercredi à Fortaleza, selon G1.