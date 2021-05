Début d’une réunion de l’AG de l’ONU sur la situation au Proche-Orient avec la participation du Maroc

Une réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la situation au Proche-Orient s’est ouverte jeudi à New York avec la participation du Maroc.

Depuis le début de l’escalade le 10 mai, le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu quatre réunions (dont trois à huis-clos) en huit jours sur le conflit israélo-palestinien dont le bilan humain et matériel ne cesse de s’aggraver, avec l’espoir de mettre fin à ce nouveau cycle de violences. Dans une intervention dimanche, à New York, devant une réunion urgente du Conseil de Sécurité sur la situation au Proche-Orient, le Groupe arabe à l’Organisation des Nations Unies a salué le rôle important du Comité Al-Qods présidé par le Roi Mohammed VI, dans la protection de la ville sainte et en soutien au peuple palestinien.

Le Groupe a également souligné l’importance des efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods, de même qu’il a loué les efforts du Comité ministériel mis en place par le Conseil de la Ligue arabe, avec le Maroc comme membre, pour ses efforts visant à trouver une issue à la situation actuelle dans les territoires occupés.

La séance plénière de l’Assemblée générale de jeudi sur “la situation au Moyen-Orient” et “la question de la Palestine” devra durer toute la journée avec la participation notamment du président de l’AG et du SG de l’ONU ainsi que des ministres de nombreux Etats membres.

Au Conseil de sécurité, les 15 membres ne sont pas encore parvenus à s’entendre sur une déclaration ou une résolution communes sur l’escalade en cours dans la région. “Le message des quatre réunions du Conseil de sécurité est fort et clair.

Il faut mettre fin à la crise, mettre fin aux hostilités, mettre fin à la violence et protéger les civils”, a néanmoins déclaré l’ambassadeur de Chine aux Nations Unies, Zhang Jun, dont le pays assure la présidence du Conseil pour le mois de mai, lors d’un point de presse mercredi.