Début de manœuvres militaires menées par la Russie à la frontière afghane

Ces exercices se déroulent au Tadjikistan sur le terrain d’entraînement de Kharb-Maïdon, à seulement 20 km de la frontière afghane. Quelque 2.500 militaires de Russie, du Tadjikistan et d’Ouzbékistan doivent y participer, a déclaré dans un communiqué le district militaire central de l’armée russe.

Les manœuvres doivent se poursuivre jusqu’au 10 août en parallèle avec d’autres exercices russo-ouzbèkes impliquant 1.500 hommes à Termez, dans le sud de l’Ouzbékistan, également près de la frontière afghane.

Le chef de l’état-major de l’armée russe, Valéri Guérassimov, est arrivé jeudi en Ouzbékistan pour observer ces manœuvres au cours desquelles des troupes russes et ouzbèkes ont simulé des opérations de “reconnaissance de la zone” et ont “trouvé et détruit le camp de groupes armés illégaux”, selon un communiqué du ministère russe de la Défense.

“La principale menace pour la région d’Asie centrale provient aujourd’hui du côté afghan”, a déclaré le général Guérassimov, pendant une rencontre avec son homologue ouzbek Choukhrat Khalmoukhamedov.

“Le retrait hâtif des forces étrangères d’Afghanistan a provoqué une dégradation rapide de la situation et (…) une explosion des activités terroristes”, a-t-il déploré.

Dans ce contexte, la Russie et l’Ouzbékistan “doivent être prêts à résister ensemble à des bandes terroristes”, a souligné le général Guérassimov.