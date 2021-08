USA: saisie record de drogue d’une valeur de 1,4 milliard de dollars

Il s’agit de la plus grande saisie jamais réalisée dans l’histoire des garde-côtes américains, a déclaré le commandant Steven Poulin lors d’une conférence de presse jeudi en Floride.

“Hier, c’était le 231e anniversaire de la garde côtière américaine – depuis le 4 août 1790 – et nous ne pouvons pas penser à une meilleure façon de commémorer cet anniversaire aujourd’hui avec l’équipage du Cutter James et de remercier l’équipage du [navire canadien] Shawinigan”, a-t-il ajouté. Les saisies de drogue représentent environ 20 opérations distinctes dans les eaux des Caraïbes et du Pacifique oriental impliquant environ 150 marins des États-Unis et du Canada.

“L’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et les Caraïbes, nous appelons cela notre quartier”, a déclaré le lieutenant-général Andrew Croft, commandant adjoint militaire du Commandement sud des États-Unis.

“Sur les 31 nations de ce quartier, la menace n°1 pour leur sécurité est constituée par les organisations criminelles transnationales qui génèrent plus de 60 milliards de dollars par an d’activités illicites, dont 89 % proviennent de ce que vous voyez devant vous”, a-t-il ajouté, soulignant qu’environ 92.000 Américains sont morts d’overdose l’an dernier.