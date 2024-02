De plus en plus de Belges cumulent les emplois (Etude)

Parmi ces personnes se trouvent notamment les indépendants en activité complémentaire, les personnes qui cumulent deux emplois à temps partiel et ceux combinant leur activité principale avec un emploi flexible (flexi-job), relève cette étude basée sur les chiffres de l’office européen des statistiques Eurostat.

Acerta constate également que la hausse la plus importante du nombre de personnes occupant deux emplois concerne les personnes actives de plus de 65 ans. En 2023 en Belgique, 72.200 personnes âgées de plus de 65 ans occupaient deux emplois, soit 67,6% de plus qu’il y a dix ans.

Ailleurs en Europe, la tendance est parfois très différente, notamment en Allemagne et en France avec un nombre de personnes occupant deux emplois en baisse de respectivement -8% et -19,4% au cours des dix dernières années.

Aux Pays-Bas, l’augmentation est similaire à la Belgique (+24%) mais le nombre de Néerlandais qui occupent un second emploi reste deux fois plus élevé qu’en Belgique, note Acerta.