Davos-2022: le leadership du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables mis en avant

Intervenant lors d’une conférence à Davos sur le thème “Accélérer la transition énergétique dans les économies émergentes et en développement”, M. Jazouli, désigné par le Chef du gouvernement pour prendre part au Forum économique mondial (World Economic Forum – WEF) de Davos qui se déroule du 22 au 26 mai courant, a rappelé que le Maroc est un exemple pour le monde entier et plus particulièrement pour les pays émergents en matière d’énergies renouvelables, indique un communiqué du ministère.

Cette session, qui a vu la participation de hauts responsables, ministres et présidents de grands groupes internationaux, a également permis d’échanger sur les atouts et défis du développement de l’hydrogène vert. En effet, l’ensemble des panélistes n’ont pas manqué de souligner le rôle que peut jouer l’hydrogène vert pour faire face aux défis du réchauffement climatique et contribuer à une transition énergétique propre.

A cette occasion, le Directeur Général de la Société Financière Internationale (IFC), Makhtar Diop, a affirmé que “le développement de l’hydrogène vert viendra de pays comme le Maroc”.