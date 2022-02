Crise ukrainienne: Emmanuel Macron multiplie les contacts

Le Président Emmanuel Macron s’est entretenu, samedi, au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine, puis avec le Chancelier allemand Olaf Scholz et le Président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky.

L’échange avec Vladimir Poutine a “permis d’assurer le suivi des discussions entre les deux chefs d’Etat lundi dernier à Moscou. Les deux présidents ont discuté des voies pour avancer sur la mise en œuvre des Accords Minsk, et ont poursuivi leur discussion sur les conditions de la sécurité et de la stabilité en Europe”, a indiqué l’Elysée.

“Ils ont tous deux exprimé une volonté de poursuivre le dialogue sur ces deux points”, a ajouté l’Elysée dans un communiqué.

Le Président français s’est par ailleurs, “fait le relais des inquiétudes de ses partenaires européens et de ses alliés auprès de son interlocuteur. Il a dit au Président Poutine qu’un dialogue sincère n’était pas compatible avec une escalade”.

L’échange avec le Chancelier allemand, qui s’inscrit dans l’étroite coordination entre la France et l’Allemagne en amont de la visite du Chancelier Scholz en Ukraine et en Russie en début de semaine prochaine, a “permis de confirmer le parfait alignement des positions française et allemande, notamment concernant les prochaines étapes des discussions en format Normandie, et concernant le besoin d’identifier les conditions de la sécurité collective en Europe”, a indiqué l’Elysée.

Lors de son entretien au téléphone avec Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron a “de nouveau salué le sang-froid du Président ukrainien dans un contexte particulièrement volatil”.

“L’entretien a permis de faire le suivi de la visite du Président français à Moscou et Kiev en début de semaine, et s’insère dans le cadre de la bonne coordination entre la France et l’Ukraine”. Emmanuel Macron a, à cet égard, réaffirmé son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du pays.

Les deux présidents ont également dit souhaiter poursuivre le dialogue en format Normandie pour une mise en œuvre des Accords de Minsk et une solution durable dans le Donbass.

Le chef de l’État français a multiplié les prises de contact ces derniers jours, en vue d’un apaisement des tensions aux frontières de l’Ukraine. Les Occidentaux accusent depuis fin 2021 la Russie d’avoir massé des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne en vue d’une opération militaire contre Kiev, ce que Moscou dément.