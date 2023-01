Crise humanitaire en Syrie : l’ONU tire la sonnette d’alarme

“Aujourd’hui, après 12 ans de conflit, une économie paralysée par une inflation galopante, une monnaie qui s’est effondrée à un niveau record et des prix des denrées alimentaires en forte hausse, 12 millions de personnes ne savent pas d’où viendra leur prochain repas”, a déploré le Programme alimentaire mondial (PAM) dans un communiqué.

L’agence onusienne a indiqué que 2,9 millions de personnes supplémentaires risquent de sombrer dans la faim, ce qui signifie que 70% de la population syrienne pourrait bientôt être incapable de nourrir sa famille.

“Si nous ne réglons pas cette crise humanitaire en Syrie, les choses vont empirer plus que nous ne pouvons l’imaginer”, a averti le chef du PAM, David Beasley, qui effectue une visite dans ce pays.

“Une autre vague de migration massive comme celle qui a balayé l’Europe en 2015, est-ce ce que veut la communauté internationale?”, s’est demandé le responsable onusien, ajoutant: “Si ce n’est pas le cas, nous devons saisir de toute urgence cette opportunité pour éviter une catastrophe imminente et travailler ensemble pour apporter la paix et la stabilité au peuple syrien”.

Les prix des denrées alimentaires ont été multipliés par près de douze au cours des trois dernières années. La Syrie compte désormais le sixième plus grand nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire au monde, avec 2,5 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire grave, et leur vie est en danger sans aide alimentaire. La malnutrition infantile et maternelle augmente à une vitesse jamais vue auparavant, selon l’ONU.