CPS de l’UA : préparation de la position africaine commune sur les armes légères et de petit calibre à Casablanca

La réunion s’est penchée sur la préparation de la position africaine commune sur la 4ème Conférence d’examen du programme d’action des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects.

La position africaine commune prépare le terrain devant une position solide des pays africains membres l’ONU lors du prochain processus de révision qui se tiendra à New York en juin 2024, souligne le département des Affaires politique, paix et sécurité de l’UA.

Une réunion de validation est prévue au siège de l’UA à Addis-Abeba, début novembre, impliquant les États membres de l’UA et les CER/MR, avant l’adoption finale de la position africaine commune lors du prochain Sommet de l’UA en février 2023, indique-t-on.

Lors cette réunion extraordinaire, le conseiller politique du Commissaire de l’Union africaine aux affaires politiques, paix et sécurité, Adil El Badmoussi, a présenté un briefing devant les représentants des Communautés Économiques Régionales au sujet du processus de révision de la politique de l’UA sur la reconstruction et développement post-conflit, qui sera adoptée lors du prochain Sommet de l’UA, en préparation de la prochaine révision de l’architecture de Consolidation de la Paix de l’ONU, qui aura lieu à New York en 2024.

Le Maroc a abrité plusieurs réunions, forums et formations de l’UA durant l’année 2023, ce qui traduit l’engagement grandissant entre le Maroc et les organes de l’UA et reflète la confiance de la Commission de l’UA au leadership du Royaume sur différents sujets liés au triptyque Paix, Sécurité et Développement, a souligné M. El Badmoussi dans une déclaration à la MAP.