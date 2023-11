Covid: le variant « Pirola » apparu en Russie

Ce variant, dérivé d’Omicron, a été observé en Russie début novembre avec dix cas d’infection recensés, selon le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain (Rospotrebnadzor).

« 10 cas d’infection au nouveau virus pirola ont été recensés dans le pays », a indiqué Anna Popova, directrice de l’organisme de surveillance sanitaire russe, notant qu’au 3 novembre, ce variant n’avait pas été détecté en Russie.

« Sept cas ont été enregistrés à Saint-Pétersbourg et trois à Moscou. Tous les cas de Moscou se sont rétablis et ils sont tous importés. Il s’agit de Russes revenus de vacances en Turquie et en Allemagne », a-t-elle expliqué.

Rospotrebnadzor s’attend à ce que le nouveau variant se propage dans le pays qui connait une croissance hebdomadaire constante du nombre de cas de Covid-19, estimée à 22,8% au cours de la semaine se terminant le 12 novembre.

Le variant « Pirola » dispose d’une particularité qui lui a valu d’être placé sous surveillance par l’Organisation mondiale de la santé (OMS): sa protéine Spike, qui permet au Covid de pénétrer les cellules humaines, présente une trentaine de mutations qui pourraient faciliter la contamination, passant outre l’immunité acquise grâce à de précédentes infections ou vaccinations.