Covid-19: Principaux points de la déclaration du ministère de la Santé marocain

Voici les principaux points de la déclaration faite vendredi par le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet, sur la situation épidémiologique du coronavirus au Maroc :

– 68 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés, portant à 8.071 le nombre de contaminations au Royaume.

– 73 guérisons ont été enregistrées au Maroc au cours des dernières 24 heures, portant à 7.268 le nombre des personnes totalement rétablies.

– Le nombre des morts s’est maintenu à 208, aucun décès n’ayant été recensé ces dernières 24 heures.

– Un taux de létalité de 2,6%.

– 31 cas ont été enregistrés dans la région de Marrakech-Safi (dont 27 sont liés au foyer recensé jeudi), 18 cas à Casablanca-Settat, 8 cas à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 6 cas dans l’Oriental, 5 cas à Rabat-Salé-Kénitra, alors que les autres régions n’ont recensé aucun cas.

– Parmi les 68 nouveaux cas confirmés, 62 ont été détectés dans le cadre du système de suivi des personnes-contacts, soit 91% des nouveaux cas.

– Le suivi des personnes-contacts a concerné jusqu’à présent un total de 48.416 cas. – 7.176 personnes-contacts sont toujours placées sous surveillance médicale.

– 14.271 cas supplémentaires ont été exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire, soit un total de 267.278 cas exclus.

– Le taux de contamination a atteint jusqu’à présent 22,2/100.000 habitants à l’échelle nationale, alors que le taux le plus élevé a été enregistré au niveau de Casablanca-Settat (36,3%), suivie de Draâ-Tafilalet (34,1%), puis Tanger-Tétouan-Al Hoceima (30%), Marrakech-Safi (29,4%), Fès-Meknès (22,9%) et Rabat-Salé-Kénitra (14,6%), Guelmim-Oued Noun (10%), l’Oriental (7,8%), Béni Mellal-Khénifra (4,5%), Souss-Massa (3%) et Dakhla-Oued Eddahab (2,8%), tandis que Laâyoune-Sakia El Hamra a enregistré le taux le plus bas (1,2%)

– S’agissant des cas actifs, 595 patients sont actuellement sous traitement ou font l’objet de suivi médical au niveau national, soit un taux de 1,6/100.000 habitants.

– 275 des cas actifs sont dans la région de Casablanca-Settat, 131 cas à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 106 cas à Marrakech-Safi, 28 cas à Fès-Meknès, 34 cas à Rabat-Salé-Kénitra, alors que le reste des régions ont enregistré moins de 10 cas à l’exception des deux régions où aucun cas actif n’est présent.

– 18 cas se trouvent en réanimation ou soins intensifs, dont 5 sont sous respiration artificielle. Ces cas sont répartis entre la région de Casablanca-Settat (4 cas) et la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (1 cas).