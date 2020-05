Covid-19: le point sur la situation en Afrique

Le nouveau coronavirus a fait au moins 2.962 morts dans le continent africain depuis son apparition en décembre, avec 95.052 cas infectés, dont 37.926 de guérisons.

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 7.133 cas de contamination à la Covid-19, dont 4.098 personnes guéries et 194 décès, alors que 98.871 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

En Afrique du Sud, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 17.200, ce qui en fait le pays le plus touché par la Covid-19 en Afrique. Le pays compte 312 décès et 7.960 guérisons.

Les pays les plus touchés après l’Afrique du Sud sont l’Egypte avec 14.229 cas, 680 morts et 3.994 guérisons, l’Algérie avec 7.542 cas, 568 décès et 3.968 guérisons et le Nigeria où le nombre de cas confirmés a grimpé à 6.401 cas, dont 192 morts et 1.734 guérisons.

De son côté, la Tunisie a recensé 1.044 cas d’infection au Covid-19, dont 47 morts et 826 guérisons.

D’autres pays africains ont été également affectés par la pandémie du coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (2.153 cas et 28 morts), le Cameroun (3.529 cas et 140 morts), le Niger (914 cas), le Burkina Faso (809 cas), le Ghana (6.096 cas), la Guinée (2.863 cas), Djibouti (1.828 cas), le Sénégal (2.714 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (1.731 cas).

Par ailleurs, 1.029 cas ont été recensés à Kenya, 308 cas à Rwanda et 874 autres à Mali alors que l’Ethiopie compte près de 389 cas de contamination dont 5 décès et 122 cas guéris.

La Somalie a enregistré 1.573 cas, dont 61 décès et 188 guérisons et le Gabon a recensé 1.502 cas dont 12 décès et 318 guérisons.