Covid-19 : la Belgique annonce de nouvelles mesures face à une flambée des contaminations

Lors d’une nouvelle réunion du comité de concertation entre les représentants du gouvernement fédéral et des entités fédérées, les autorités du plat pays ont décidé que le port du masque deviendra obligatoire dans les espaces fermés pour toutes les personnes de plus de 10 ans à partir du 20 novembre. En revanche, cette obligation ne s’appliquera pas aux écoles.

Par ailleurs, le télétravail sera imposé quatre jours par semaine jusqu’au 12 décembre dans le but de limiter autant que possible la présence des travailleurs dans les entreprises et aussi de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun. Cette mesure sera ensuite valable trois jours par semaine.

En outre, l’application du “Covid safe ticket” (pass sanitaire belge) sera renforcée. Ce document sera désormais exigé lors des événements de 50 personnes en intérieur et dès 100 personnes en extérieur. En plus de la présentation du pass sanitaire, le port du masque obligatoire sera également généralisé lors des différents évènements et dans les lieux culturels, sportifs, etc.

Parmi les autres mesures annoncées lors du comité de concertation figure aussi l’administration d’une 3ème dose de vaccin anti-Covid d’ici le printemps prochain pour toutes les personnes ayant reçu leurs deux doses.

Les autorités belges ont également recommandé aux citoyens de limiter les contacts sociaux sans pour autant instaurer à nouveau le principe de la bulle sociale.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à l’issue du comité de concertation, le Premier ministre belge, Alexandre De Croo, a appelé à continuer à faire preuve de vigilance face à la propagation rapide du virus dans le pays.

M. De Croo a toutefois souligné l’impact positif de la vaccination qui permet d’éviter, selon lui, un nouveau confinement et la mise à l’arrêt de plusieurs activités économiques.

“Heureusement que nous avons les vaccins, heureusement que 9 adultes sur 10 sont vaccinés. C’est grâce à l’effort de tous ceux qui se sont fait vacciner que le Belgique n’est pas en lockdown. C’est grâce aux vaccinés que la vie peut continuer”, a-t-il indiqué.

Selon les dernières données des autorités sanitaires belges, 10.283 nouvelles contaminations au coronavirus ont été recensées en moyenne par jour, entre le 7 et le 13 novembre, en hausse de 27% par rapport à la semaine précédente. L’incidence de ces 14 derniers jours s’élève quant à elle à 1116,7 nouveaux cas pour 100.000 habitants (+38%).