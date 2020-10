Covid-19: décès à Paris de l’artiste-peintre Mohamed Melehi

Après avoir contracté la Covid-19 lors d’un séjour dans une clinique à Paris, Mohamed Melehi, 84 ans, a été admis dans une unité de soins intensifs de l’hôpital Ambroise Paré.

Souffrant d’une forme sévère du virus, le grand artiste-peintre a été plongé dans un coma artificiel.

Mohamed Melehi est l’un des pionniers de l’art moderne au Maroc. Il avait dominé dernièrement la vente aux enchères en ligne “This too shall pass”, organisée du 18 au 25 juin par Sotheby’s.

Lire aussi: Exclusif-Atteint du Covid-19, le grand peintre Mohamed Melehi en réanimation dans un hôpital parisien

Né en 1936 à Asilah, Mohamed Melehi entre à l’Ecole des Beaux-arts de Tétouan. Il part à Séville, puis à Madrid en 1955. Son parcours iniatique se poursuit en Italie, en France et enfin à New York en 1962.

De retour au Maroc, il enseigne dès 1964 la peinture, la sculpture et la photographie à l’Ecole des Beaux-arts de Casablanca. En 1965 Melehi collabore avec Abdellatif Laâbi et Mustapha Nissaboury à la création de la revue Souffles. Il fonde et dirige en 1971 la revue artistique et littéraire Intégral. En 1974, il est co-fondateur et directeur de Shoof, maison d’édition et de productions cinématographique.

« Mon oeuvre fut influencée par des thématiques reflétant, de manière symbolique, les différentes situations socio-culturelles de l’époque [les années 1960]. Pourtant, je réalise aujourd’hui que mes préoccupations d’il y a trente deux ans sont toujours les mêmes. Et voilà que j’expose de nouveau à Bab Rouah, des oeuvres exécutées entre 1983 et 1997, et qui expriment toujours les mêmes hantises, les mêmes obsessions formelles et intellectuelles qui m’habitèrent durant trois décennies, mais qui s’incarnèrent à chaque fois dans de nouvelles formules plastiques», écrit feu Mohamed Melehi.