Exclusif-Atteint du Covid-19, le grand peintre Mohamed Melehi en réanimation dans un hôpital parisien

Mohamed Melehi, 84 ans, a été admis dans une unité de soins intensifs. Il souffre d’une forme sévère du virus.

Les nouvelles hospitalisations et admissions en réanimation à cause du Covid-19 sont en nette augmentation en France. En comparaison à début septembre, les nombres de personnes de 65 ans et plus hospitalisées et admises en réanimation ont été multipliés par 5.

Melehi, l’un des pionniers de l’art moderne au Maroc, a dominé la vente aux enchères en ligne “This too shall pass”, organisée du 18 au 25 juin par Sotheby’s.

Une œuvre de l’artiste peintre, “Soleil oblique II”, a battu tous les records. Estimée entre 80.000 et 120.000 $, celle-ci a été acquise au prix de 200.000$, après avoir totalisé 13 enchères.