Covid-19 : 281 nouveaux cas confirmés au Maroc, 2.564 au total (ministère)

281 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc lors des dernières 24 heures, portant à 2.564 le nombre total des cas de contamination, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à vendredi à 18H00, à 281 avec 32 rémissions supplémentaires, alors que le nombre de décès a été porté à 135 avec 05 nouveaux décès, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne de télévision M24 et et sur RIM RADIO. Parmi ces 281 nouveaux cas, 172 ont été enregistrés dans des foyers découverts dans des unités industrielles, commerciales ou relevant d’autres activités, a révélé M. El Youbi, expliquant qu’il s’agit essentiellement de foyers détectés dans les villes de Marrakech (142 cas), Fès (19 cas) et Tanger (04 cas), mais également de foyers familiaux dont deux situés à Nador avec respectivement 04 et 03 cas.

Toutefois, a poursuivi le responsable, un autre petit foyer dans la ville du Détroit et un autre au sein d’une unité industrielle de Casablanca n’ont, pour leur part, fait état d’aucune contamination. Par ailleurs, M. El Youbi a attribué l’augmentation du nombre d’infections au nouveau coronavirus observée au cours des trois derniers jours, aux cas collectifs enregistrés dans ces divers foyers, ce qui a causé un changement relatif au niveau de la répartition géographique des cas par régions.

Ainsi, la région Casablanca-Settat comptabilise le plus grand nombre de cas avec 27,4%, suivie de Marrakech-Safi (26,6%), de Fès-Meknès (14,4%) et des régions de Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima avec environ 10% chacune. Il a également souligné que le pourcentage des cas asymptomatiques ou montrant de simples signes cliniques a de plus en plus augmenté, tandis que le pourcentage des personnes dans un état avancé a, lui, diminué.

Dans ce sens, M. El Youbi a précisé que le pourcentage des cas asymptomatiques enregistrés est passé de 13% dans la semaine du 30 mars au 05 avril, à 17% dans la semaine du 13 avril, alors que le pourcentage des cas avancés est passé, entre ces deux semaines, de 14% à seulement 9%.

Par ailleurs, et suite à la découverte de ces foyers, le nombre total des personnes contacts sous suivi médical depuis l’apparition de la pandémie a atteint 13.451, dont 1.239 cas confirmés parmi les 2.564 cas enregistrés jusqu’à présent, a-t-il ajouté, notant que 111 personnes contacts supplémentaires ont été pistées lors des dernières 24H. Abordant l’état clinique des cas lors de la prise en charge, M. El Youbi a affirmé que le pourcentage de personnes dans les unités de soins intensifs connait une “baisse lente et légère”, accompagnée de la rémission de certaines personnes placées en réanimation ou sous respiration artificielle, comme c’était le cas jeudi à l’hôpital universitaire Ibn Rochd de Casablanca.