Covid-19: 1.021 nouveaux cas confirmés au Maroc, 661 guérisons en 24H (ministère)

Ce nouveau bilan porte à 27.217 le nombre des contaminations depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 19.629 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 72.1%, a précisé le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet.

Le nombre de morts est passé à 417 (+16 nouveaux décès) dans les dernières 24 heures, a-t-il ajouté, relevant que le taux d’incidence cumulé est de 75/100.000 habitants. Le responsable a fait savoir que 86% des nouveaux cas ont été enregistrés au niveau de quatre régions, à savoir Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès et Marrakech-Safi, notant que 73% de ces cas ont été recensés à Casablanca, Fès, Tanger et Marrakech.

Quant aux seize décès, ils sont survenus dans les villes de Casablanca (03), Marrakech (03), Meknès (02), Fès (02), Tanger (02), El Hajeb (01), Al Hoceima (01), Tétouan (01) et Benslimane (01), a fait savoir le responsable, notant que le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d’analyses au laboratoire s’élève à 21.107, pour un total de 1.311.772 cas.

Il a également précisé que 755 des 1.021 nouveaux cas (75%) ont été détectés dans le cadre du système de suivi des contacts qui a atteint jusqu’à présent 126.170 personnes contacts, dont 17.446 actuellement sous suivi médical.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, le responsable a fait savoir que 422 cas ont été enregistrés à Casablanca-Settat (394 à Casablanca, 11 à Mohammédia, 08 à Nouacer, 04 à Benslimane, 03 à Berrechid et 02 cas à El Jadida), 179 cas à Tanger-Tétouan-Al Hoceima (106 à Tanger, 25 à Tétouan, 24 à Al Hoceima, 07 à Fahs-Anjra, 06 à Ouazzane, 05 à Chefchaouen, 04 à Mdiq et 02 cas à Laarache), 165 à Fès-Meknès (140 à Fès, 16 à Meknès, 07 à El Hajeb et 02 cas à Sefrou), 114 à Marrakech-Safi (101 à Marrakech, 10 à Youssoufia, 02 à Essaouira et un cas à Rahmna), 67 à Rabat-Salé-Kénitra (24 à Temara, 21 à Salé, 15 à Rabat, 05 à Khémisset, un cas à Kénitra et un cas à Sidi Slimane), 22 à Béni Mellal-Khénifra (14 à Béni Mellal, 04 à Khouribga, 03 à Khenifra et un cas à Fqih Ben Saleh), 19 à Draâ-Tafilalet (13 à Ourzazate, 03 à Tinghir, un cas à Errachidia, un cas à Midelt et un cas à Zagoura), 16 dans la région de l’Oriental (06 à Jerada, 04 à Oujda, 04 à Guercif, un cas à Berkane et un cas à Taourirt), 13 à Souss Massa (08 à Agadir, 04 à Inezegane et 01 à Tiznit) et 4 cas à Dakhla-Oued Ed Dahab, tous recensés à Dakhla.

S’agissant des cas actifs, M. Mrabet a indiqué que 7.171 personnes sont actuellement sous traitement dans les hôpitaux, réparties entre les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (2.046), Casablanca-Settat (1.822), Fès-Meknès (1.758), Marrakech-Safi (5.77), Rabat-Salé-Kénitra (473), Drâa-Tafilalet (153), Béni Mellal-Khénifra (143), l’Oriental (104), Dakhla-Oued Ed Dahab (43), Souss-Massa (43), Laâyoune-Sakia El Hamra (8) et Guelmim-Oued Noun (1).

Pour les personnes se trouvant dans un état critique, il a fait état de 92 cas admis dans les unités de réanimation et de soins intensifs (19 intubés), ajoutant que ces cas sont répartis entre les régions de Casablanca-Settat (30 cas, dont 11 personnes intubées), Marrakech-Safi (23), Tétouan-Al Hoceima (18, dont une intubée), Fès-Meknès (12, dont 04 intubées), Rabat-Salé-Kénitra (07, dont 03 intubées) et Souss-Massa (02).