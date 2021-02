Coup d’Etat: l’UE va imposer des sanctions contre l’armée birmane

“Un accord politique a été trouvé pour sanctionner les militaires” en Birmanie, a déclaré le chef de la diplomatie de l’UE lors d’une conférence de presse à l’issue d’une réunion à Bruxelles des ministres européens des Affaires étrangères.

Il a ajouté que “le travail technique a été lancé pour finaliser (les sanctions) et les faire adopter”.

Dans des conclusions adoptées plus tôt dans la journée, les ministres européens des Affaires étrangères ont appelé à une désescalade de la crise actuelle en Birmanie, par la fin immédiate de l’état d’urgence, le rétablissement du gouvernement civil légitime et l’ouverture du parlement nouvellement élu.

Ils ont une nouvelle fois appelé les autorités militaires à libérer “immédiatement et sans condition” toutes les personnes qui ont été arrêtées et placées en détention dans le cadre du coup d’État.

Et d’ajouter que “l’UE continuera d’apporter une aide humanitaire et s’efforcera d’éviter des mesures susceptibles d’affecter négativement la population de la Birmanie, en particulier les personnes qui se trouvent dans les conditions les plus vulnérables”.