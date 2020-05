Côte d’Ivoire : 22 millions de masques distribués à titre gracieux

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, assurant l’intérim du PM ivoirien, en France pour “contrôle médical”, a procédé, mardi à Abidjan, au lancement de l’opération de distribution gratuite de 22 millions de masques de protection contre le coronavirus.

Dix-sept catégories de bénéficiaires ont été identifiées comme étant les cibles prioritaires, soit une population d’environ 1.123.000 personnes.

Il s’agit du personnel soignant, des forces de défense et de sécurité, des transporteurs, des commerçants dans les marchés, des enfants de la rue, des handicapés, des gardes pénitentiaires, des étudiants des cités universitaires, des agents de la police municipale et du district, des journalistes, des prisonniers et des dockers.

« Cette cérémonie est la matérialisation de l’engagement du gouvernement à poursuivre de façon acharnée la lutte contre la pandémie. L’opération de distribution lancée ce jour permettra de renforcer la prévention et freiner ainsi la propagation du virus grâce au soutien apporté aux populations les plus exposées et les plus vulnérables », a déclaré l’intérimaire du chef du gouvernement ivoirien.

L’officiel ivoirien a souligné que la disponibilité et la distribution gratuite des masques, conformément aux instructions du Président Alassane Ouattara, permettront de renforcer la prévention et de freiner, voire stopper la propagation du virus.