Coronavirus : 8997 cas confirmés et 630 décès en Algérie (Comité)

Sept nouveaux décès de coronavirus ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant leur nombre à 630, a indiqué jeudi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de cette pandémie, Djamel Fourar.

S’exprimant lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution du Covid-19, Fourar a souligné que 140 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été détectés dans le pays, portant le nombre total des cas confirmés à 8997, alors que le total des rémissions passe à 5277.

Les nouveaux cas de décès ont été recensés dans les wilayas de Médéa (2 cas), Alger, Tiaret, M’Sila, Sidi Bel Abbes et El-Bayadh avec un décès chacune, a-t-il affirmé, ajoutant que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66% du total des cas de décès.

Le responsable a, de même, fait savoir que les wilayas d’Alger, Oran et Sétif ont enregistré le plus grand nombre de cas durant les dernières 24h.

Et d’ajouter que le nombre de patients ayant bénéficié du traitement à la chloroquine s’élève à 16149, comprenant 7286 cas confirmés selon les tests virologiques (PCR) et 8863 autres cas suspects selon des indications de l’imagerie et du scanner.

Les autorités algériennes avaient décidé vendredi de prolonger le confinement sanitaire jusqu’au 13 juin sur l’ensemble du territoire nationale, à l’exception de quatre wilayas où le confinement sera totalement levé.