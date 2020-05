Coronavirus : 89 nouveaux cas confirmés au Maroc, 6.741 au total (ministère)

Quatre-vingt neuf nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été confirmés pendant les dernières 24 heures, portant à 6.741 le nombre total des contaminations au Maroc, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

Deux décès ont été recensés pendant les dernières 24 heures, ce qui porte à 192 le nombre de personnes décédées à cause de la maladie, a indiqué le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration retransmise par la MAP sur sa chaîne de télévision M24 et sur RIM RADIO.

Le taux de létalité, soit le pourcentage de décès dus au virus parmi l’ensemble des cas confirmés, a accusé une baisse pour se situer à 2,8%, a-t-il précisé.

Le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à samedi à 16H00, à 3487, avec 87 nouvelles rémissions, a-t-il fait savoir, ajoutant que le taux de rémission a encore augmenté pour atteindre aujourd’hui 51,7%.

Le nombre total des cas exclus a atteint 78.263 depuis le début de la pandémie après les analyses négatives de 3.299 cas au cours des dernières 24 heures, a poursuivi M. El Youbi.

Il a, à cet égard, relevé que la majorité des nouveaux cas ont été détectés grâce au suivi médical des personnes-contacts avec un taux de 86%, sachant que 37.417 contacts ont été suivis depuis le début de l’épidémie.

D’un point de vue géographique, la région du Casablanca-Settat compte toujours le plus grand nombre de cas confirmés (29%), suivie de Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra et Draa-Tafilalet.

Il a relevé qu’aucun cas de contamination n’a été recensé dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra, Souss-Massa, Dakhla-Oued Eddahab, Laâyoune-Sakia El Hamra, et Guelmim-Oued Noun.

Sur le même registre, le responsable a relevé que les hommes sont plus touchés par le Covid-19 que les femmes (taux de +1,4%), précisant que les personnes âgées entre 25-40 ans et 40-65 ans sont les plus affectées avec respectivement 34,5 % et 33,7 %. Selon lui, 61% des nouveaux cas de ces derniers jours sont asymptomatiques.